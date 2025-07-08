Şakir Paşa Ailesi'nin Sümbül'ü Helin Kandemir'in yeni projesi belli oldu! Yakışıklı oyuncuyla başrolü paylaşacak

Ekranların sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'da hayat verdiği 'Sümbül' karakteriyle dikkat çeken Helin Kandemir dizisinin final yapmasıyla birlikte Netflix'te yayınlanan İstanbul Ansiklopedisi'nde başrol oynamıştı.

Helin Kandemir'in yeni adresi belli oldu. Güzel oyuncu Yeşim Aslan’ın yazdığı, Gökçen Usta’nın yöneteceği “Sevdiğim Sensin”dizisiyle el sıkıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; henüz kanalı açıklanmayan dizide Helin Kandemir başrolü Aytaç Şaşmaz ile paylaşacak

Dizi askerliğini Ağrı’da yapan holding sahibi varlıklı bir ailenin oğlu olan Erkan’ın hayatını kurtaran Ağrılı Rojda’yla beraber hayatının bir anda değişme hikâyesini etkileyici bir dille ele alıyor.