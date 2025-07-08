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Şakir Paşa Ailesi'nin Sümbül'ü Helin Kandemir'in yeni projesi belli oldu! Yakışıklı oyuncuyla başrolü paylaşacak

Son olarak Now Tv'de yayınlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde 'Sümbül' karakterine hayat veren Helin Kandemir'in yeni adresi ve yeni partneri belli oldu.

Şakir Paşa Ailesi'nin Sümbül'ü Helin Kandemir'in yeni projesi belli oldu! Yakışıklı oyuncuyla başrolü paylaşacak
Öznur Yaslı İkier

Ekranların sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'da hayat verdiği 'Sümbül' karakteriyle dikkat çeken Helin Kandemir dizisinin final yapmasıyla birlikte Netflix'te yayınlanan İstanbul Ansiklopedisi'nde başrol oynamıştı.

Şakir Paşa Ailesi nin Sümbül ü Helin Kandemir in yeni projesi belli oldu! Yakışıklı oyuncuyla başrolü paylaşacak 1

Helin Kandemir'in yeni adresi belli oldu. Güzel oyuncu Yeşim Aslan’ın yazdığı, Gökçen Usta’nın yöneteceği “Sevdiğim Sensin”dizisiyle el sıkıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; henüz kanalı açıklanmayan dizide Helin Kandemir başrolü Aytaç Şaşmaz ile paylaşacak

Şakir Paşa Ailesi nin Sümbül ü Helin Kandemir in yeni projesi belli oldu! Yakışıklı oyuncuyla başrolü paylaşacak 2

Dizi askerliğini Ağrı’da yapan holding sahibi varlıklı bir ailenin oğlu olan Erkan’ın hayatını kurtaran Ağrılı Rojda’yla beraber hayatının bir anda değişme hikâyesini etkileyici bir dille ele alıyor.

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Aytaç Şaşmaz Helin Kandemir
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