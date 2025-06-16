Samet Akaydın ve Hazal Çağlar'ın nişanında makas kesmedi! Altay Bayındır para saçtı

Gönül Dağı dizisiyle şöhreti yakalayan Hazal Çağlar, bir süredir futbolcu Samet Akaydın ile aşk yaşıyordu. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda evlilik yolunda ilk adımı attı.

Çaykur Rizespor'da forma giyen milli futbolcu Samet Akaydın ve Hazal Çağlar nişanlandı. Ünlü çiftin mutlu günlerinden fotoğraflar sosyal medyadan paylaşıldı.

Nişan törenine spor ve sanat dünyasından da pek çok önemli isim katıldı. Eski takım arkadaşını yalnız bırakmayan Altay Bayındır'ın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

200 TL'Yİ SAKLADI

Törende yüzük takıldığı sırada 'makas kesmiyor' geleneğin yapılınca devreye giren Altay Bayındır elini cebine attı. Cebinden bir deste para çıkaran Altay Bayındır hepsini dağıttı.

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Altay Bayındır'ın en son 200 lirayı tutarak "Taksi parası" dediği duyuldu. Bayındır'ın bu sözleri sonrası salonda kahkahalar yükseldi.