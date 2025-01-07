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Selin Ciğerci "Fantezisi olan biri gibi duruyorsun" sözünü duyunca... Kelepçe yanıtı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.01.2025 11:11
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Berfu Yenenler'in konuğu olan Selin Ciğerci açıklamalarıyla gündeme geldi. İşine dair tutkusunu "Tek orgazmım o" diyerek açıklayan Ciğerci'ye programda fantezi sorusu geldi.

Selin Ciğerci "Fantezisi olan biri gibi duruyorsun" sözünü duyunca... Kelepçe yanıtı

Özel hayatı ve cesur açıklamalarıyla sıkça magazin gündeminde yer alan Selin Ciğerci, geçtiğimiz günlerde katıldığı YouTube programında, izleyicilerden gelen "Kelepçe fantezisi var mı?" sorusu karşısında şaşkınlık yaşadı.

Berfu Yenenler'in YouTube programına konuk olan Selin Ciğerci, izleyicinin fantezi sorusuna verdiği cevapla geceye damgasını vurdu. Soruyu duyduğunda kısa süreli şaşkınlık yaşayan Ciğerci, "Hiç öyle şeyler yok, nerede bulacağım kelepçeyi, nereden aklınıza geldi?" şeklinde esprili bir yanıt verdi.

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Berfu Yenenler'in "Fantezisi olan biri gibi duruyorsun" şeklindeki yorumuna da yanıt veren Selin Ciğerci, "Doğru ama kelepçe çok fazla" diyerek gülerek durumu savuşturdu. Konu daha da derinleşince, stüdyodaki bir izleyici tüylü kelepçeyi gündeme getirdi.

'Tek orgazmım o' diyerek açıkladı, herkes güldü 'Tek orgazmım o' diyerek açıkladı, herkes güldü

FANTEZİSİNE DAİR İPUCU VERDİ

Selin Ciğerci ise "Tüylü bir şeyi erkeğe takamam" diyerek esprili bir şekilde konuya son noktayı koydu. Ardından ise dayanamadı ve "İp kullanılırsa daha iyi olur" dedi.

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Ciğerci aynı yayında işiyle ilgili "Beni başka hiçbir şey mutlu edemez tek orgazmım o, başka orgazmım yok. Tek orgazmım çalışmak. Yani buradan ne istiyorsanız anlayabilirsiniz tek orgazm çalışmak başka bir şekilde orgazm olamıyorum" demişti.

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Selin Ciğerci
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