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Selin Ciğerci ünlü rapçi Canbay'ı göz hapsine aldı, öpücükler attı! Sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'nu zor tuttular! 'Kamera görüntülerini çıkarın'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.01.2025 14:39
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Survivor ile tanıdığımız Aleyna Kalaycıoğlu bir süredir ünlü rapçi Canbay ile aşk yaşıyor. Dün akşamki konserinde sevgilisini yalnız bırakmayan Aleyna Kalaycıoğlu, ünlü rapçiyi izlemeye gelenler arasında yer alan Selin Ciğerci'nin tavırlarından rahatsız oldu. İddialara göre Selin Ciğerci ünlü ismi göz hapsine aldı ve öpücükler attı. Selin Ciğerci bu iddialara sessiz kalmadı ve hemen açıklama yaptı.

Selin Ciğerci ünlü rapçi Canbay'ı göz hapsine aldı, öpücükler attı! Sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'nu zor tuttular! 'Kamera görüntülerini çıkarın'

Survivor 2021'de adını duyurmayı başaran ve daha sonra müzik kariyerine adım atan Aleyna Kalaycıoğlu 'All Star 2024' sezonunda da yer almış ve adından sıkça söz ettirmişti.

Hem yarışmada hem de yarışma sonrasında adından bahsettirmeye devam eden ünlü isim, geçtiğimiz aylarda rapçi Canbay ile aşk yaşamaya başlamıştı.

aleyna canbay

  1. Sayfa'nın haberine göre; dün akşam Harbiye'de bir mekanda sahne alan rapçi Canbay'ı sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu yalnız bırakmadı.

'ÖPÜCÜKLER ATTI' İDDİASI

Rapçi Canbay'ı dinlemeye gelenler arasında Selin Ciğerci de yer aldı. İddialara göre Selin Ciğerci ünlü rapçiyi göz hapsine aldı, öpücükler attı ve eliyle kalp işareti bile yaptı. Bu anlarda ise Aleyna Kalaycıoğlu'nu rapçi Canbay'ın abisi sakinleştirdi.

SELİN

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Bu iddialar magazin manşetlerine bomba gibi düşerken Selin Ciğerci'den açıklama gecikmedi. Ciğerci sosyal medya hesabından 'Haber olmak isteyen lütfen iftira atmasın keşke gelseymiş niye tuttunuz ki kızı. Bir de kalp yapmışım çıkarın kamera görüntülerini. Lütfen hiç hoşlanmam böyle şeylerden' ifadelerini kullandı.

selin ciğerci

Anahtar Kelimeler:
Selin Ciğerci Aleyna Kalaycıoğlu
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