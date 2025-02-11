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Sen Ağlama İstanbul neden yok, bitti mi? Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm ne zaman?

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
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Sen Ağlama İstanbul neden yok sorusunun yanıtı tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Star Tv'nin yeni sezon dizilerinden olan Sen Ağlama İstanbul'un yayın gününde değişikliğe gidildi. Final yapacağı söylentileri de dolaşan dizi bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. Peki, Sen Ağlama İstanbul bitti mi, yeni bölüm ne zaman? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Sen Ağlama İstanbul neden yok, bitti mi? Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm ne zaman?

Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, İsmail Hacıoğlu, Tamer Levent ve Burcu Cavrar'ın başrollerini paylaştığı Sen Ağlama İstanbul dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı tüm televizyon takipçilerinin gündeminde.

Senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay'ın kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Çağrı Villa Lostuvalı'nın oturduğu Sen Ağlama İstanbul dizisi salı akşamları ekrana geliyordu. Ancak fenomen dizi için değişikliğe gidildi.

SEN AĞLAMA İSTANBUL NEDEN YOK?

Son dönemde final yapacağına dair söylentilerin de dolaştığı fenomen dizi artık salı akşamları yerine cumartesi akşamları izleyicisinin karşısına çıkacak.

SEN AĞLAMA 1

Sen Ağlama İstanbul yerine bu akşam Star Tv'de saat 20:00'da Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya'nın yer aldığı yeni dizi Kral Kaybederse ilk bölümüyle ekranda olacak.

SEN AĞLAMA İSTANBUL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sen Ağlama İstanbul dizisinin yeni bölümü ise bundan sonra cumartesi akşamları yayınlanacak. Fenomen dizinin 8. bölümü böylelikle 15 Şubat Cumartesi günü ekrana gelecek.

sen ağlama 2

SEN AĞLAMA İSTANBUL SON BÖLÜM ÖZETİ:

İsfendiyar’ın sağ kolu olarak masaya oturan Ferhat, gazinoda büyük bir karışıklığa yol açar. Bunun üzerine Büyükbey, İsfendiyar’la olan ortaklığını sona erdirerek masadan kalkar. Ancak bu kararın bedeli ağır olacaktır. Büyükbey’e düzenlenen suikast planı, tüm dengeleri altüst eder. Hanedanoğlu ailesinde güç dengeleri sarsılırken, Kubat’ın sorumlulukları giderek artar.

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Ailesini düşmanlardan korumaya çalışan Kubat, farkında olmadan Şehrazat’ı da tehlikenin içine sürükler. Ferhat’ın suç dünyasına adım atması, Şehrazat’ı derin bir suçluluk duygusuna iter. Öte yandan, Kubat hâlâ Şehrazat’ın Ferhat’a karşı hisleri olduğunu düşünmektedir. Şirin’in hamilelik oyunu ve Kubat’ın Şehrazat’ı bu karanlık dünyadan uzak tutma arzusu, ikilinin arasındaki bağı kopma noktasına getirir.

Anahtar Kelimeler:
İsmail Hacıoğlu Simay Barlas star tv yayin akisi Sen Ağlama İstanbul
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