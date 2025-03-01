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Sette kalp krizi geçirmişti! Özcan Deniz günler sonra ilk kez görüntülendi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.03.2025 09:21
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Son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemde olan Özcan Deniz Kızıl Goncalar setindeyken rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Kalp spazmı geçirdiği öğrenilen Özcan Deniz günler sonra ilk kez görüntülendi. Ünlü isim sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Sette kalp krizi geçirmişti! Özcan Deniz günler sonra ilk kez görüntülendi

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlar yüzünden zor günler geçiriyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ailesine rest çeken Özcan Deniz, "Hiç olmadığım kadar hafif ve güçlüyüm" demişti.

Özcan Deniz, geçtiğimiz haflarda annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz'in kendisine yönelik sözleri sonrası Kızıl Goncalar dizisinin setindeyken kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.

Özcan Deniz'in hastaneye kaldırılmasının ardından eşi Samar Dadgar ise "Özcan'a bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım" diye paylaşım yapmıştı.

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GÜNLER SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Özcan Deniz, hastaneye kaldırılmasının ardından ilk kez Azerbaycan’da görüntülendi. Konser vermek için Bakü Kongre Merkezi’ne giden sanatçı, muhabirlerinin sağlık durumunu sorması üzerine, “Hiçbir sorunum yok, gayet iyiyim” yanıtını verdi.

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İŞ TEMPOSUNU AZALTACAK

Önümüzdeki günlerde kalbine stent takılacak olan Deniz’in, iş temposunu azaltacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz
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