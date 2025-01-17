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  4. Şeyma Subaşı özel hayatını hiç çekinmeden anlattı! 'Evliyim' diyerek bombayı patlattı! 'Kaç kez aşık oldun?' sorusuna olay yanıt...

Şeyma Subaşı özel hayatını hiç çekinmeden anlattı! 'Evliyim' diyerek bombayı patlattı! 'Kaç kez aşık oldun?' sorusuna olay yanıt...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.01.2025 12:00
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Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin manşetlerinden hiç düşmeyen Şeyma Subaşı yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Subaşı 'Evliyim' diyerek bombayı patlattı. Ünlü isim 'Kaç kez aşık oldun?' sorusuna verdiği yanıtla da sosyal medyayı salladı.

Şeyma Subaşı özel hayatını hiç çekinmeden anlattı! 'Evliyim' diyerek bombayı patlattı! 'Kaç kez aşık oldun?' sorusuna olay yanıt...

2017 yılında Acun Ilıcalı ile nikah masasına oturan ve 2018 yılında boşanan Şeyma Subaşı 2023 yılında da Mohammed Alsaloussi ile evlenmiş ancak bu evliliği çok kısa sürmüştü.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Subaşı, Elif Karadayı'nın YouTube programına konuk oldu. Şeyma Subaşı özel hayatına dair merak edilenleri hiç çekinmeden anlattı.

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Subaşı 'Hayatında kaç kere aşık oldun?' sorusuna 'Ben her şeyle aşk yaşıyorum zaten. Ben gerçekten çok sevgi dolu biriyim ama romantizm dediğimiz hani eşinle beraber olan o aşk... Ben hayatımda bir kere çok aşık oldum tabii ki. O yüzden Melisa oldu. Bir de diğerlerine aşık olduğumu sandım ama sıfır.' yanıtını verdi.

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BOMBAYI PATLATTI

Subaşı sözlerine 'Bir diğer bombayı patlatacaksam eğer...' diyerek devam etti ve 'Hayatımda biri var ki, hayatımın sonuna kadar tutacağım bence o kişiyi. O yüzden diyorum huzur içerisinde ölebilirim. Brezilyalı kendisi.' diye konuştu.

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Evlilik olaylarına artık inanmadığını dile getiren Şeyma Subaşı 'Ruhum evli. O kişi ile evliyim. Ben öyle hissediyorum' ifadelerini kullandı.

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Şeyma Subaşı'nın Aşk Hayatı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Şeyma'nın aşk anlayışı çok ilginç
Evli hissetmesi normal bence
Bu da çok sürmez
Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
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