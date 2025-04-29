Sihirli Annem'den heyecanlandıran afiş! Vizyon tarihi belli oldu! Sihirli Annem ne zaman yayınlanacak?

Gizem Güven, İnci Türkay, Nevra Serezli, Damla Ersubaşı ve Buğra Özmüldür gibi isimlerin yer aldığı Sihirli Annem dizisi 22 yıl sonra film olarak izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Çekimleri tamamlanan “Sihirli Annem: Hepimiz Biriz” filminin ne zaman yayınlanacağı merak edilirken heyecanlandıran afiş geldi.

AFİŞ YAYINLANDI

Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan’ın oturduğu Poll Films imzalı filmin ilk teaser afişi yayınlandı.

Sihirli Annem'in afişi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Efsane dizinin filmi için sosyal medyada; 'heyecanla bekliyoruz', 'hemen izleyeceğim','gözyaşım pıt' gibi yorumlar yapıldı.

TARİH BELLİ OLDU

Periler ve fanilerin dünyasında geçen yeni bir macerayı konu alan film, 30 Mayıs’ta vizyona girecek.

Filmin oyuncu kadrosu ise nostalji rüzgarı estiriyor. İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Gül Onat, Jess Molho, Ayşen İnci, Süeda Çil, Tiraje Başaran, Zeynep Özkaya, Gizem Güven, Buğra Özmüldür, Damla Ersubaşı ve Jennifer Boyner gibi dizinin sevilen isimleri projede yeniden bir araya geliyor.