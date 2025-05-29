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Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı evinin kapılarını ilk kez açtı! Kızlarıyla bu evde yaşıyor

Yayınlandığı dönemin reyting rekortmeni dizisi Sihirli Annem efsanesi geri döndü. Polat Productıon şirketi tarafından yapımı üstlenilen 'Sihirli Annem Hepimiz Birimiz' filmi beyaz perdeye taşındı. Dizide Tuğçe karakterine hayat veren Damla Ersubaşı evinin kapılarını ilk kez açtı.

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı evinin kapılarını ilk kez açtı! Kızlarıyla bu evde yaşıyor
Öznur Yaslı İkier

İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan ve Jess Molho gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Sihirli Annem dizisi yıllar sonra beyaz perdeye taşındı.

Senaryosu Gamze Özer ile Arzu Yurtseven'e ait filmin galası da dün akşam gerçekleştirildi. Dizide Tuğçe karakterine hayat veren Damla Ersubaşı'da evinin kapılarını ilk kez açtı.

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2016 yılında Mustafa Can Keser ile evlenen oyuncu Damla Ersubaşı, 2020 yılında ise boşandı. İki kızı ile birlikte yaşayan Damla Ersubaşı, bu hafta "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programının konuğu oldu.

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Krem ve toprak tonlarının hakim olduğu salon oldukça ferah ve geniş.

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Köşe koltuk ve ahşap sehpanın yer aldığı salonda altı kişilik yemek masası ve bir de büfe bulunuyor. Ortamı yeşillendiren büyük bir çiçek, toprak tonlarında fon perde salonu tamamlıyor.

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İki kızıyla birlikte yaşayan Ersubaşı evde çok fazla objeye yer vermemiş.

Yatak odasında ise beaz renkler hakim. Ferah ve ışıl ışıl oda da bir dolap ve çok sayıda kozmetik ürünü yer alıyor. Genç oyuncunun takıları da dikkat çekiyor.

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Kızları ve kendisi için bir odayı kıyafetlerine ayıran Ersubaşı iki büyük gardırop dizayn etmiş.

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Pembe ve cam kapaklı iki büyük dolap birbirinden renkli ve ışıltılı kıyafetlerle dolu.

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Temiz, düzenli ve açık tonlardan oluşan mutfakta beyaz bir yemek masası bulunuyor. Ersubaşı burada hünerlerini sergiliyor.

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Damla Ersubaşı sihirli annem
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