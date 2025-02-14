Son dakika | 14 Şubat ilanıyla 400 bin TL paha biçmişti! Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın gözaltına alındı

Son dakika haberi: 14 Şubat Sevgililer Günü teklifiyle gündem olan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın paylaşımı gündemde. Taşkın, 14 Şubat'ı yalnız geçirecek olanlara 'akşam yemeği' ilanı yayınlamış, 400 bin TL de fiyat belirlemişti.
Gelen son dakika bilgisine göre Merve Taşkın "müstehcenlik" suçundan gözaltına alındı.
Taşkın'ın paylaşımıyla ilgili CİMER'e şikayet yağmıştı.
Merve Taşkın CİMER'e yapılan şikayetlerin ardından bir paylaşım daha yapmış ve ''Beni CİMER'e şikayet ediyormuşsunuz. Yemek yemenin suç olduğunu düşünmüyorum. Dilerlerse Emniyetle de yemek yiyebiliriz.'' ifadelerini kullanmıştı.
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