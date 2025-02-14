Son dakika | 14 Şubat ilanıyla 400 bin TL paha biçmişti! Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın gözaltına alındı

Son dakika haberi: 14 Şubat Sevgililer Günü teklifiyle gündem olan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın paylaşımı gündemde. Taşkın, 14 Şubat'ı yalnız geçirecek olanlara 'akşam yemeği' ilanı yayınlamış, 400 bin TL de fiyat belirlemişti.

SON DAKİKA | MERVE TAŞKIN GÖZALTINDA

Gelen son dakika bilgisine göre Merve Taşkın "müstehcenlik" suçundan gözaltına alındı.

Taşkın'ın paylaşımıyla ilgili CİMER'e şikayet yağmıştı.

"DİLERSE EMNİYETLE DE YEMEK YİYEBİLİRİZ" DEMİŞTİ

Merve Taşkın CİMER'e yapılan şikayetlerin ardından bir paylaşım daha yapmış ve ''Beni CİMER'e şikayet ediyormuşsunuz. Yemek yemenin suç olduğunu düşünmüyorum. Dilerlerse Emniyetle de yemek yiyebiliriz.'' ifadelerini kullanmıştı.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır