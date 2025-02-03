Sosyal medyanın gündemine oturmuştu! Bakanlık harekete geçti: Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebi

Alınan bilgiye göre, Bakanlık bir yarışma programıyla tanınan Turabi'nin kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler nedeniyle harekete geçti.

ERİŞİM ENGELİ TALEBİ

Bakanlık, milyonlarca kişi tarafından sıklıkla kullanılan internet sitelerinde yayınlanan bu içeriklerin toplumun genel yapısını bozabileceği, kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçeleriyle, videonun yayından kaldırılması için erişim engeli talebinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Survivor şampiyonluğu ile adını geniş kitlelere duyuran Turabi Çamkıran ABD’nin California eyaletindeki büyük yangından etkilenen isimlerden biri olmuştu. Evini, arabasını ve tüm servetini kaybettiğini açıklayan Turabi 'Sıfırdan başlayacağız' açıklamasını yapmıştı. Survivor Turabi yeni şarkı çıkardı. Turabi'nin müstehcen bu şarkısıyla sosyal medyanın diline düşmüştü.