Survivor 2025 şampiyonu Adem Kılıççı'dan ilk paylaşım! O sözleri dikkat çekti

Ocak ayında başlayan Survivor 2025: All Star, 13 Haziran Cuma günü ekrana gelen finaliyle sona erdi. Finalde Batuhan Karacakaya ile kıyasıya mücadele eden Adem Kılıççı, kazanan isim olmayı başardı ve yarışmayı şampiyon olarak tamamladı.

39 yaşındaki Adem Kılıççı, şampiyonluğunun ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kılıççı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"ÇOK YORULDUM, YIPRANDIM"

“Anca kendime gelebildim, hatta daha gelemedim. Çok yoruldum, çok yıprandım. Hem bedenen hem de zihnen çok yoruldum.

Bana inanan herkese çok teşekkür ediyorum. Dua eden, destekleyen, desteklemeyen; bu projede bizimle gülüp bizimle ağlayan, yol arkadaşlığı yapan herkese teşekkürler.”