Survivor Ayşe Yüksel evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte nişandan kareler

Survivor yarışmacısıyla adını geniş kitlelere duyuran Ayşe Yüksel sevgilisi Sercan Saray ile nişanlandı. Maldivler'de evlilik teklifi alan Yüksel, nişan töreninden kareleri sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı.

Survivor Ayşe Yüksel evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte nişandan kareler
Öznur Yaslı İkier

Adem Kılıççı'nın şampiyon olduğu Survivor 2025 sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri de Ayşe Yüksel olmuştu. Bu sezonu dördüncü olarak tamamlayan Yüksel, Survivor'dan döndükten sonra sosyal medyayı da aktif kullanmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde diyet yaptığı açıklayan ünlü isim, bir haftada 2,5 kilo verdiğini belirtmişti. Son dönemde yaptığı diyet ve verdiği kilolarla adından söz ettiren Ayşe Yüksel şimdi de evlilik yolunda ilk adımı attı.

Survivor Ayşe Yüksel evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte nişandan kareler 1

Sevgilisi Sercan Saray'dan evlilik teklifi aldığını belirten Ayşe Yüksel aile arasında nişan yaptı. Yakın akrabaları ve dostlarının katıldığı nişan töreninden kareler ise sosyal medyadan paylaşıldı.

Survivor Ayşe Yüksel evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte nişandan kareler 2

Sade bir törenle nişanlanan çift peş peşe fotoğraflar yayınladı. Ayşe Yüksel'e 'Tebrikler', 'Çok mutlu olun', 'Allah tamamına erdirsin' gibi yorumlar yapıldı.

Survivor Ayşe Yüksel evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte nişandan kareler 3

survivor Ayşe Yüksel
