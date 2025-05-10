Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan Dominik'ten döner dönmez peş peşe paylaştı! 'Olayın perde arkası...'

Survivor All Star-Gönüllüler'de bu sezon tansiyon hiç düşmüyor. Son olarak Almeda ve Batuhan'ın bir evden yiyecek ve kişisel bakım ürünleri aldığının anlaşılmasının ardından acil durum konseyi toplanmıştı.

Acun Ilıcalı, Almeda Baylan'ın yarışmada 4 çalışana şiddet uyguladığını söylerken; Almeda da sinirden dolayı gözünün döndüğünü ve yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyleyerek gözyaşlarına boğulmuştu.

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Yapılan değerlendirmeler sonucu yarışmanın iddialı isimlerinden Almeda Baylan Survivor'dan diskalifiye oldu. Dominik'ten dönen Almeda sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarda bulundu.

Almeda, "Nasıl başlasam bilmiyorum. İçim buruk kalbim kırık. Yediler bizi sizlerin hakkını nasıl öderim. Beni hiç yalnız bırakmadınız sizlere çok şey borçluyum. Biz bir aile olduk. Bu kadar sevileceğimi hiç tahmin etmezdim. Umarım sevginize layık olabilmişimdir. Her şeyi tek tek anlatacağım yapılan oyunları! Bu hikaye şu anlık yarıda kaldı ama daha bitmedi. Bana yapılan bu oyunun bedelini iyi niyetimle ödedim" diyerek 2026'ya katılacağının sinyalini verdi.

'BİZİ TUZAĞA DÜŞÜREN...'

Paylaşımlarına devam eden Almeda, Batuhan Karacaya olayının perde arkasını anlattı. Almeda, "Batuhan Karacakaya benim hayatımın hatta kalbimin bir köşesinde. Yeri bende başka. Benim elenmemim sebebi asıl o değil size tek tek anlatacağım olayın perde arkasını. Batuhan ben giderken kamera arkası halini biliyorum. Çok üzgündü hatta ağladı. Bizi tuzağa düşüren kimdir diye soracaksanız baş harfi A!" ifadelerini kullandı.

Bir paylaşım daha yapan Almeda, "Ayşe sen benim en büyük pişmanlığımsın" dedi.