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  4. Survivor Merve Aydın 4+1 eviyle gündemde! Görenler hayran kaldı

Survivor Merve Aydın 4+1 eviyle gündemde! Görenler hayran kaldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.02.2025 15:30
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Milli sporcu Merve Aydın, "Evrim Akın İle Ev Gezmesi" programına konuk oldu. Aydın, eşi ve minik oğluyla yaşadığı 4 oda 1 salon lüks eviyle dikkat çekmeyi başardı. Ünlü ismin evinin dekorasyonu çok beğenildi.

Survivor Merve Aydın 4+1 eviyle gündemde! Görenler hayran kaldı

Survivor'a katıldıktan sonra adını geniş kitlelere duyuran milli atlet Merve Aydın, evinin kapılarını Evrim Akın ile Ev Gezmesi programına açtı.

Bir sitede 4+1 dairede yaşayan Merve Aydın'ın lüks evi beğeni topladı. Ünlü ismin eşi ve minik oğluyla yaşadığı evin dekorasyonu çok beğenildi.

evi 1

Büyük bir salona giriş yapılan evde büyük tablolar, mumlar ve objeler dikkat çekti.

evi 2

Evin salonunda ise koltuklarda tarçın ve lacivert tonları tercih edilmiş. Merve Aydın'ın mutfağının ise beyaz ve gri tonları kullanılmış.

evi 3

Yeme-içme alanı ve yemek hazırlama alanı olarak ikiye bölünen mutfak çok beğenildi.

EVİ 6

Ünlü ismin evine; 'Çok güzel bir ev', 'Samimi ve içten bir ev', 'Lüks detaylar var', 'Mutfağı çok güzelmiş' gibi yorumlar yapıldı.

evi 7

EVİ 8

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Anahtar Kelimeler:
survivor Merve Aydın
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