Survivor Merve Aydın 4+1 eviyle gündemde! Görenler hayran kaldı

Survivor'a katıldıktan sonra adını geniş kitlelere duyuran milli atlet Merve Aydın, evinin kapılarını Evrim Akın ile Ev Gezmesi programına açtı.

Bir sitede 4+1 dairede yaşayan Merve Aydın'ın lüks evi beğeni topladı. Ünlü ismin eşi ve minik oğluyla yaşadığı evin dekorasyonu çok beğenildi.

Büyük bir salona giriş yapılan evde büyük tablolar, mumlar ve objeler dikkat çekti.

Evin salonunda ise koltuklarda tarçın ve lacivert tonları tercih edilmiş. Merve Aydın'ın mutfağının ise beyaz ve gri tonları kullanılmış.

Yeme-içme alanı ve yemek hazırlama alanı olarak ikiye bölünen mutfak çok beğenildi.

Ünlü ismin evine; 'Çok güzel bir ev', 'Samimi ve içten bir ev', 'Lüks detaylar var', 'Mutfağı çok güzelmiş' gibi yorumlar yapıldı.