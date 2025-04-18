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Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın motosikletini çalan sanığın cezası belli oldu

Beyoğlu’nda sunucu Murat Ceylan’ın motosikletini çaldığı iddia edilen sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Ceylan’ın zararının yargılama aşamasında giderilmesini de dikkate alarak sanığı 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın motosikletini çalan sanığın cezası belli oldu
Öznur Yaslı İkier

Beyoğlu’nda 6 Ekim 2022’de Survivor yarışmasıyla tanınan oyuncu ve sunucu Murat Ceylan’ın elektrikli motosikletini kapalı otoparktan çaldığı iddia edilen sanık Fatih Ö. (22)’nün yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki Murat Ceylan’ın avukatı Görkem Güngör hazır bulundu.

Başka suçtan tutuklu sanık Fatih Ö. ise mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

‘’SUÇUMU KABUL EDİYORUM’’

Duruşmada savunma yapan sanık Fatih Ö., önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, ‘’Suçumu kabul ediyorum, Ceylan’ın zararını giderdim. Beraatıma karar verilmesini talep ederim’’ dedi.

CEYLAN 2

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Müşteki Ceylan’ın avukatı Görkem Güngör ise zararlarının giderildiğini söyleyerek herhangi bir şikayetlerinin olmadığını ifade etti.

2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Fatih Ö.’yü ‘bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan,

Murat Ceylan’ın zararını yargılama aşamasında giderdiğini de dikkate alarak 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
survivor Murat Ceylan
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