Taciz ifşalarına kayıtsız kalamadı! Gonca Vuslateri 'Ben de biliyorum...'

Son olarak 'Leyla: Hayat .. Aşk.. Adalet' dizisinde rol alan oyuncu Gonca Vuslateri son dönemde patlayan taciz ifşalarına karşı sessizliğini bozdu.

'BEN DE BİLİYORUM...'

Vuslateri, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda; “İfşaları okuyor musunuz? Ne şaşırdığım isimler… Çok üzücü… Ben de biliyorum bir iki isim ama mağdurlar ben değilim, etik değil.” ifadelerini kullandı.

Gonca Vuslateri'nin bu paylaşımı sonrası sosyal medyada 'sende açıkla', 'Mağdur değilim diye konuşmamakta kötü' gibi yorumlar yapıldı.