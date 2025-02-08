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Tam 9 yıl önce satın aldı! Berdan Mardini'nin 3 katlı lüks villası sosyal medyada gündem oldu! İçinde konser salonu bile var...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.02.2025 14:35
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Renkli kombinleri, özel hayatı ve yatırımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü türkücü Berdan Mardini şimdi de tam 9 yıl önce satın aldığı 3 katlı lüks villasıyla gündem oldu. Ünlü ismin evini görenler hayran kaldı. Berdan Mardini'nin evi için sosyal medyada 'Saray yavrusu' yorumları yapıldı.

Tam 9 yıl önce satın aldı! Berdan Mardini'nin 3 katlı lüks villası sosyal medyada gündem oldu! İçinde konser salonu bile var...

Farklı giyim tarzı ve özel hayatıyla son dönemde magazin manşetlerinden hiç düşmeyen ünlü türkücü Berdan Mardini şimdi de 3 katlı lüks villasıyla gündem oldu.

Tam 9 yıl önce aldığı villayı baştan sona kendisi dekore eden Berdan Mardini'nin evini görenler hayran kaldı.

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KONSER SALONU BİLE VAR...

'Sadelik ve mütevazilikten yanayım' diyen Mardini'nin evinde havuz, yaz bahçesi, kış bahçesi ve konser salonu bile var. Ünlü türkücü müzik çalışmalarını da evinde gerçekleştiriyor.

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Konserler ve iş görüşmeleri dışında bütün zamanını evinde geçiren Berdan Mardini evinin her köşesini kendi zevkine göre düzenlemiş.

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YORUM YAĞDI

Ünlü türkücünün lüks evi sosyal medyada gündem oldu ve 'Saray yavrusu', 'Evi çok güzelmiş', 'Aşırı güzel bir evi var', 'Ne güzel hayatlar' şeklinde yorumlar yapıldı.

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