Tam 9 yıl önce satın aldı! Berdan Mardini'nin 3 katlı lüks villası sosyal medyada gündem oldu! İçinde konser salonu bile var...

Farklı giyim tarzı ve özel hayatıyla son dönemde magazin manşetlerinden hiç düşmeyen ünlü türkücü Berdan Mardini şimdi de 3 katlı lüks villasıyla gündem oldu.

Tam 9 yıl önce aldığı villayı baştan sona kendisi dekore eden Berdan Mardini'nin evini görenler hayran kaldı.

KONSER SALONU BİLE VAR...

'Sadelik ve mütevazilikten yanayım' diyen Mardini'nin evinde havuz, yaz bahçesi, kış bahçesi ve konser salonu bile var. Ünlü türkücü müzik çalışmalarını da evinde gerçekleştiriyor.

Konserler ve iş görüşmeleri dışında bütün zamanını evinde geçiren Berdan Mardini evinin her köşesini kendi zevkine göre düzenlemiş.

YORUM YAĞDI

Ünlü türkücünün lüks evi sosyal medyada gündem oldu ve 'Saray yavrusu', 'Evi çok güzelmiş', 'Aşırı güzel bir evi var', 'Ne güzel hayatlar' şeklinde yorumlar yapıldı.