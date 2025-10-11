Taşacak Bu Deniz'in Adil'i Ulaş Tuna Astepe'nin performansı sosyal medyayı salladı! Herkes onu konuştu

TRT1 ekranlarında başlayan yeni dizi 'Taşacak Bu Deniz' ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Ulaş Tuna Astepe'nin başrolünü Deniz Baysal ile paylaştığı dizi izleyicisinden tam not almayı başardı.

Dizi çekimlerinden sosyal medyaya düşen bir görüntü kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Ulaş Tuna Astepe'nin horon performansı hayranlarından tam not aldı.

Dizideki performansı da çok beğenilen Ulaş Tuna Astepe'ye 'özlemişiz', 'çok iyi', 'oyunculuğu harika', 'çok yakışıklı' gibi yorumlar yapıldı.