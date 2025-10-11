MAGAZİN

Taşacak Bu Deniz'in Adil'i Ulaş Tuna Astepe'nin performansı sosyal medyayı salladı! Herkes onu konuştu

Öznur Yaslı İkier

Başrolünü Deniz Baysal ile paylaştığı 'Taşacak Bu Deniz' dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Ulaş Tuna Astepe horon performansıyla sosyal medyayı salladı. Dizinin ilk bölümüyle birlikte Ulaş Tuna Astepe'ye övgü dolu yorumlar yapıldı.

TRT1 ekranlarında başlayan yeni dizi 'Taşacak Bu Deniz' ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Ulaş Tuna Astepe'nin başrolünü Deniz Baysal ile paylaştığı dizi izleyicisinden tam not almayı başardı.

Dizi çekimlerinden sosyal medyaya düşen bir görüntü kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Ulaş Tuna Astepe'nin horon performansı hayranlarından tam not aldı.

Taşacak Bu Deniz in Adil i Ulaş Tuna Astepe nin performansı sosyal medyayı salladı! Herkes onu konuştu 1

Dizideki performansı da çok beğenilen Ulaş Tuna Astepe'ye 'özlemişiz', 'çok iyi', 'oyunculuğu harika', 'çok yakışıklı' gibi yorumlar yapıldı.

Taşacak Bu Deniz in Adil i Ulaş Tuna Astepe nin performansı sosyal medyayı salladı! Herkes onu konuştu 2

Anahtar Kelimeler:
Ulaş Tuna Astepe deniz baysal
