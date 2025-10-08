MAGAZİN

Teşkilat'ın yıldızı Rabia Soytürk son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Sütyen ceket kombini olay oldu

TRT1’in fenomen dizisi Teşkilat'ın yeni sezonunda kadroya dahil olan Rabia Soytürk özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa son pozlarıyla dikkat çekti. Soytürk'ün sütyen ceket kombini takipçilerinden tam not aldı.

Öznur Yaslı İkier

TRT 1 ekranlarının uzun soluklu yapımlarından Teşkilat, 6. sezon için sete çıktı. Dizinin yeni sezonuna Rabia Soytürk, Hilal karakteri ile dahil oldu.

Şimdilerde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Rabia Soytürk son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Soytürk siyah ceketi ve siyah sütyen kombiniyle takipçilerinden tam not aldı.

Peş peşe iddialı pozlar veren Rabia Soytürk'ün kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü isme 'çok güzelsin', 'harika görünüyor', 'hayranız sana', 'başka bir aurası var' gibi yorumlar yapıldı.

