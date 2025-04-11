TRT dizilerinden apar topar çıkartılmışlardı! Furkan Andıç ve Başak Gümülcinelioğlu yerine bakın kimler getirildi

TRT boykot paylaşımı yapan ve bu paylaşımları yapan oyuncuları destekleyen oyuncuları bünyesindeki dizilerden apar topar çıkarttı.

Aybüke Pusat ile başlayan bu süreç sevgilisi Furkan Andıç ve arkadaşları Boran Kuzum ile Başak Gümülcinelioğlu ile devam etti.

TRT tabiinin SO Medya imzalı dizisi Muhabir geçen hafta sete çıkmış ancak boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat’a destek veren başrol oyuncuları Furkan Andıç ve Başak Gümülcinelioğlu’yla yollar ayrılmıştı.

İKİ İSİM İLE ANLAŞILDI

TRT bu iki isim yerine diziye yeni isimlerle anlaşma sağladı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Furkan Andıç’ın hayat verdiği ve çekilen 2 günlük sahneleri çöpe atılan muhabir Uğur rolüne Mekin Sezer hayat verecek.

Bir kanalda yaşanan olayların anlatılacağı dizinin editör Duygu Bilgin’i için de Ilgaz Kaya’yla anlaşma sağlandı.

“Muhabir” dizisinin geçen hafta ara verilen çekimlerine salı günü yeniden başlandığı öğrenildi.