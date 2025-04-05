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TRT'nin Muhabir dizisinden çıkarılmıştı! Başak Gümülcinelioğlu yine sessiz kalmadı! 'Omurga her şeydir'

Ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, boykot çağrısı yaptığı ve Aybüke Pusat’a destek verdiği gerekçesiyle TRT’ye bağlı dijital platform tabii’de yayınlanacak Muhabir dizisinin kadrosundan apar topar çıkartıldı. Gümülcinelioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

TRT'nin Muhabir dizisinden çıkarılmıştı! Başak Gümülcinelioğlu yine sessiz kalmadı! 'Omurga her şeydir'
Öznur Yaslı İkier

TRT, boykot paylaşımı yapan ve işten çıkarılanları destekleyen oyuncuları bünyesindeki yapımlardan çıkarmaya devam ediyor. TRT’nin Teşkilat dizisinden atılan Aybüke Pusat’a destek veren Başak Gümülcinelioğlu da TRT’nin Muhabir dizisinin kadrosundan apar topar çıkartıldı.

Kararın ardından sosyal medya hesabından uzun bir paylaşım yapan Gümülcinelioğlu, annesinin bir ebe-hemşire olarak Türkiye’nin pek çok köyünde hizmet verdiğini ve kendisini “hakkını savunmayı bilen, emeğe saygılı” bir birey olarak yetiştirdiğini dile getirdi.

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“Boğazımdan sadece annemle babamın çalışarak kazandığı lokmalar geçti” diyen oyuncu, bugüne kadar hiçbir kimsenin hakkında kötü düşünmediğini, kazandığı her şeyi çok çalışarak elde ettiğini vurguladı.

YİNE SESSİZ KALMADI

Atatürk’ü, ülkesini, kültürünü ve dinini tanıyarak büyüdüğünü belirten Gümülcinelioğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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“Doğru yerde dürüstçe konuşmayı ilke edinerek yetiştirildim. Hiç kimsenin işinde, hakkında gözümü bırak, fikrim bile olmadı. Kazandığım her lokma için gece gündüz okudum, yeri geldi 3 işte birden çalıştım.

Ekmeğin er ya da geç hak eden tarafından kazanıldığını bilirim. 34 yaşında bir kadın olarak biliyorum ki omur her şeydir. Kaybedilmemesi gerek en önemli şey ise karakterdir” ifadelerini kullandı.

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Muhabir boykot trt Başak Gümülcinelioğlu Yargı
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