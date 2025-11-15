Trump estetik cerrahları ihya etti! Berna Laçin canlı yayında taklitleriyle kırdı geçirdi! Sosyal medyada gündem oldu

'Mar-a-Lago yüzü', ABD'de yeni trend. Bu estetik akımının adı, Donald Trump'ın Florida eyaletindeki 'Mar-a-Lago' adlı malikanesinden geliyor. Tahmin edileceği gibi, Trump ve çevresindekilere ait bir tercihi temsil ediyor.

'Mar-a-Lago yüzü' estetik trendinde, daha belirgin kozmetik işlemlerle, doğal olmayan bir güzellik standardının peşinden koşuluyor.

ABD'den gelen haberlere göre, Trump'ın ocak ayında ikinci kez Beyaz Saray'a çıkmasından bu yana, Washington'da estetik cerrahi talebinde artış yaşandı.

Sözcü Tv'de yayınlanan 'Gördüm Duydum Konuştum' programına katılan Berna Laçin bu akımı diline doladı.

'Yapılan şeyler çok korkunç' diyerek söze başlayan Laçin yaptığı taklitlerle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Berna Laçin'in taklitlerine sosyal medyada; 'Berna hanım harikasınız', 'İzlerken güldürdü', 'Şahane biri' gibi yorumlar yapıldı.