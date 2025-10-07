MAGAZİN

Türkiye'ye dönmüyor, kaçıyordu! Hikmet Tuğsuz Survivor 2026'ya katılacak mı?

Hakkında hapis cezası ve yakalama kararı olan Hikmet Tuğsuz Survivor All Star 2025’te yarışmadan çekildi. Ülkeye dönmeyen Hikmet Tuğsuz'un Survivor 2026'a katılıp katılmayacağı merak edildi.

Survivor All Star 2025’te yarışmadan çekilen Hikmet Tuğsuz, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 45 milyon liralık dolandırıcılık iddialarıyla gündemdeydi.

45 milyon liralık villa dolandırıcılığı ve silahla kasten yaralama suçlamaları sebebiyle hakkında yakalama kararı olan Hikmet yarışmadan çekilince gündem olmuştu.

“Aylardır şampiyon olmak için savaştım. Ama mecburen ayrıldım, ağlaya ağlaya Survivor’a veda ettim” diyen Hikmet Türkiye'ye dönmemek için ülke ülke dolaşırken Survivor 2026 kadrosu belli olmaya başladı.

Bayhan'ın ilk yarışmacı olarak açıklamasından hemen sonra Hikmet yaptığı paylaşımla kafa karıştırdı.

Hikmet Tuğsuz, Instagram hesabından Yiğit Poyraz ile parkurda yarıştığı bir anı paylaşarak 'Yükleniyor' notunu düştü. Hikmet'in sürpriz paylaşımını gören takipçileri, 'Hikmet Tuğsuz Survivor 2026'ya katılacak mı?' sorusunu sordu.

Sosyal medyada olası katılma durumu konuşulan Survivor Hikmet'e tepkiler vardı. Seyircilerin bir kısmı "Ülkesine dönemiyorsa Survivor'a gelmesin" yorumlarında bulundu.

