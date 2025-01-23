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  4. Tutuklanan Ümit Özdağ'a Reynmen'den destek gecikmedi! 'Sen siyasete girme' yorumlarına sert çıktı! Hızını alamayıp peş peşe yayınladı

Tutuklanan Ümit Özdağ'a Reynmen'den destek gecikmedi! 'Sen siyasete girme' yorumlarına sert çıktı! Hızını alamayıp peş peşe yayınladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandı. Özdağ'ın tutuklanmasının ardından ünlü şarkıcı Reynmen'den destek gecikmedi. Ünlü isme sosyal medyada 'Sen siyasete girme' yorumları gelince Reynmen kendini tutamadı ve eleştirilere sert çıktı.

Tutuklanan Ümit Özdağ'a Reynmen'den destek gecikmedi! 'Sen siyasete girme' yorumlarına sert çıktı! Hızını alamayıp peş peşe yayınladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hakkındaki soruşturma kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklandı.

Ümit Özdağ

Ümit Özdağ'ın tutuklama kararına tepkiler gelirken ünlü şarkıcı Reynmen'den Ümit Özdağ'a destek gecikmedi. Sosyal medya hesabından Özdağ'ın bir karesini yayınlayan Reynmen bu paylaşımı ile Zafer Partisi Genel Başkanı'nın yanında olduğu belli etti.

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'SEN SİYASETE GİRME'

Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu ve 'Sen siyasete girme', 'Sen şarkısını söyle' gibi eleştiriler yapıldı.

ELEŞTİRİLERE SERT ÇIKTI

Reynmen kendisine gelen eleştirilere çok sinirlendi ve kendini tutamayıp peş peşe paylaşımlar da bulundu. Ünlü şarkıcı 'Size göre kim konuşmalı siyaseti tam olarak?' diyerek başladı ve 'Benim ülkemde benim vatandaşımın problemleri konuşulur. Çok bulandırmayın kafanızı. Bu bir denklem değil. İki artı iki dörttür' diyerek devam etti.

PAYLAŞIMMMM

Reynmen daha sonra kendisine destek verenlere de "Beni savunmayın, ben hepinize kuruğum" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Ümit Özdağ Reynmen
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