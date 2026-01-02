Uçuşlar iptal edildi! Ece Erken, İbrahim Tatlıses, Yıldız Tilbe ve oryantal Didem havaalanında mahsur kaldı

Gürcistan'da aralıksız yağan kar günlük yaşamı olumsuz etkilemeye başladı. Hava şartları nedeniyle uçuşların iptal edildiği öğrenildi.
Ünlü sunucu Ece Erken havalimanında yaptığı paylaşımla İbrahim Tatlıses, Yıldız Tilbe ve oryantal Didem'in mahsur kaldığını gösterdi.
Havalimanından görüntüleri '2026'da ilk günüm' notuyla yayınlayan Ece Erken uzun süren bekleyişin ardından uçağın kalktığını paylaştı.
Erken'in havalimanından paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yıldız Tilbe'nin hayranlarıyla fotoğraf çekindiği anlar dikkatlerden kaçmadı.
