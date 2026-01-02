MAGAZİN

Uçuşlar iptal edildi! Ece Erken, İbrahim Tatlıses, Yıldız Tilbe ve oryantal Didem havaalanında mahsur kaldı

Gürcistan'da hava şartları nedeniyle uçuşlar iptal edildi. Ünlü sunucu Ece Erken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ünlü isimlerle birlikte havalimanında mahsur kaldığını anlattı.

Öznur Yaslı İkier

Gürcistan'da aralıksız yağan kar günlük yaşamı olumsuz etkilemeye başladı. Hava şartları nedeniyle uçuşların iptal edildiği öğrenildi.

Ünlü sunucu Ece Erken havalimanında yaptığı paylaşımla İbrahim Tatlıses, Yıldız Tilbe ve oryantal Didem'in mahsur kaldığını gösterdi.

Uçuşlar iptal edildi! Ece Erken, İbrahim Tatlıses, Yıldız Tilbe ve oryantal Didem havaalanında mahsur kaldı 1

Havalimanından görüntüleri '2026'da ilk günüm' notuyla yayınlayan Ece Erken uzun süren bekleyişin ardından uçağın kalktığını paylaştı.

Uçuşlar iptal edildi! Ece Erken, İbrahim Tatlıses, Yıldız Tilbe ve oryantal Didem havaalanında mahsur kaldı 2

Erken'in havalimanından paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yıldız Tilbe'nin hayranlarıyla fotoğraf çekindiği anlar dikkatlerden kaçmadı.

Uçuşlar iptal edildi! Ece Erken, İbrahim Tatlıses, Yıldız Tilbe ve oryantal Didem havaalanında mahsur kaldı 3

Uçuşlar iptal edildi! Ece Erken, İbrahim Tatlıses, Yıldız Tilbe ve oryantal Didem havaalanında mahsur kaldı 4

