Ufuk Özkan yeniden hastaneye kaldırıldı! Organ nakli bekleniyor! Kardeşi Umut Özkan'dan açıklama

Geniş Aile dizisinde hayat verdiği “Cevahir” karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Özkan son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemde. Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören Ufuk Özkan durumu ağırlaşınca yeniden hastaneye kaldırıldı. Özkan için organ nakli beklenmeye başlandı.

Öznur Yaslı İkier

Son zamanlarda sık sık sağlık sorunlarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süre önce hastaneye kaldırılmıştı.

Hastaneden kısa süre önce taburcu edilen Özkan'ın durumu yeniden ağırlaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ağabeyinin sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Umut Özkan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
''Kıymetli abim, oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumu ile ilgili basında yer alan haberler ve gelen sorular üzerine ailesi adına bu açıklamayı yapma gereği duydum.

Abim, birkaç yıldır karaciğer yetmezliği ve siroz rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekteydi. Son yapılan tetkiklerde MELD puanının 22'ye yükseldiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda doktorlarımız tarafından organ nakli kararı alınmış olup, şu an uygun donör beklenmektedir.

Morali yüksek ve süreci uzman ekiplerce yakından takip edilmektedir. Dualarını ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Bu hassas süreçte mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ederiz.''

Günler sonra ekrana döndü! Zirveye yerleştiGünler sonra ekrana döndü! Zirveye yerleşti
Son bölüm sonrası fragman merak edildiSon bölüm sonrası fragman merak edildi

