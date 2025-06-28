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Ülkeyi terk edip oyunculuğu bıraktı! Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak son haliyle gündemde

Türk televizyon tarihinin efsane dizisi 'Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Güllü' karakteriyle hafızalara kazınan Erhan Ufak yıllar içindeki değişimiyle sık sık gündeme geliyor. 140 kilodan 85 kiloya kadar düşen Erhan Ufak şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Ülkeyi terk edip oyunculuğu bırakan ünlü ismin son hali sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ülkeyi terk edip oyunculuğu bıraktı! Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak son haliyle gündemde
Öznur Yaslı İkier

Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Gökhan Uygun ve Erhan Ufak gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı bir dönemin en uzun soluklu dizilerinden Kurtlar Vadisi hala popülerliğini koruyor.

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Dizideki oyuncuların son halleri ise zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Güllü Erhan'ın mide küçültme ameliyatıyla 140 kilodan 85 kiloya kadar düştüğü ortaya çıktı.

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Kurtlar Vadisi'nin ardından ekranlardan uzak kalan Erhan Ufak, Türkiye'yi terk ederek yeni bir hayata adım attı.

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Azerbaycan'a yerleşen ünlü isim, burada kendi işini kurdu. Türk Sanat Akademisi kurarak hem Türkiye ile Azerbaycan arasında kültürel bir köprü olmayı başardı.

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Ufak açtığı Türk Sanat Akademisi için "Oyunculuk, müzik, rejisörlük ve resim dallarımız var. Azerbaycanlı dostlarımıza kamera önü ve arkası eğitimleri veriyoruz." demişti.

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Yeni hayatına gayrimenkul işine atılmasıyla başlayan Erhan, zamanının çoğunu Azerbaycan'da geçiriyor.

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YORUM YAĞDI

Erhan Ufak'ın son haline kısa sürede yorum yağdı. Sosyal medyada; 'gençleşmiş resmen', 'tek değişen şey yıllar', 'yıllar sana yaramış' gibi yorumlar yapıldı.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Erhan Ufak kurtlar vadisi
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