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  4. 'Ünlü isimler kavga etti set durdu' denmişti... Esra Dermancıoğlu Burak Sergen hakkında ilk kez konuştu

'Ünlü isimler kavga etti set durdu' denmişti... Esra Dermancıoğlu Burak Sergen hakkında ilk kez konuştu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.01.2025 14:11
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Geçtiğimiz aylarda Show Tv'nin fenomen dizisi Siyah Kalp setinde ünlü oyuncular arasında kavga çıktığı ve setin paydos ettiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Burak Sergen, Esra Dermancıoğlu ve Bülent Polat'ın arasında yaşandığı iddia edilen kavga sonrası Burak Sergen diziye veda etmişti. Esra Dermancıoğlu bu iddialar sonrası ilk kez konuştu.

'Ünlü isimler kavga etti set durdu' denmişti... Esra Dermancıoğlu Burak Sergen hakkında ilk kez konuştu

Show Tv'nin sevilen dizisi Siyah Kalp setinde anlaşmazlıklar yaşandığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz haftalarda dizinin Samet’i Burak Sergen ile Bünyamin’e hayat veren Bülent Polat'ın çekim sırasında kavga ettiği ve setin durduğu iddiaları ortaya atıldı.

Hatta iddialara göre; dizinin Hikmet’i Esra Dermancıoğlu ile Bülent Polat’ın kendi aralarında konuşup gülmesi o esnada provada olan Burak Sergen’i sinirlendirdi ve kavga bu sebeple ortaya çıktı.

set 2

İLK KEZ KONUŞTU

Tüm bu yaşananların ardından Burak Sergen'in diziye veda etmesi de dikkat çekti. Esra Dermancıoğlu setteki iddialar hakkında ilk kez konuştu.

set 3

MagazinBurada'nın haberine göre; Esra Dermancıoğlu tüm iddiaları yalanladı ve “Hayır, ne münasebet! Hiç öyle bir şey yok. Benimle ilgili sorularınızı yanıtlarım” ifadelerini kullandı.

SET 4

Setteki kavgada adı geçen Bülent Polat olayın hemen ardından açıklama yapmış ve setin iptal edilmesine ve gerilimin devam etmesine neden olan tartışmanın asıl nedeninin daha önce Hudutsuz Sevda dizisinde de birlikte çalışan Burak Sergen ile Esra Dermancıoğlu arasında yaşandığını açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Burak Sergen Bülent Polat Esra Dermancıoğlu Siyah Kalp
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