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  4. Ünlü isimlerin oturduğu lüks sitede yangın çıktı! Seda Üren ve Dilan Polat peş peşe yayınladı! 'Allah'ım yardım et'

Ünlü isimlerin oturduğu lüks sitede yangın çıktı! Seda Üren ve Dilan Polat peş peşe yayınladı! 'Allah'ım yardım et'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.01.2025 10:44
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İstanbul'da Dilan Polat ve Seda Üren gibi isimlerin oturduğu lüks sitede yangın çıktı. Korkutan yangın çok sürmeden söndürüldü. Seda Üren ve Dilan Polat yangın anından yaptıkları paylaşımlarla çok korktuklarını dile getirdi.

Ünlü isimlerin oturduğu lüks sitede yangın çıktı! Seda Üren ve Dilan Polat peş peşe yayınladı! 'Allah'ım yardım et'

Ünlü şarkıcı Seda Üren ve sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın oturduğu lüks sitede yangın çıktı.

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İstanbul'daki korkutan yangın çok sürmeden söndürüldü. İtfaiyenin hemen müdahale ettiği yangında çocuklar, aileler ve site sakinleri sokaklara döküldü.

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'ALLAH'IM YARDIM ET'

Dilan Polat o anları evinin bahçesinden yaptığı paylaşımlarla gösterirken 'Allah'ım sen yardım et' ifadelerini kullandı.

dilan paylaşım

Seda Üren ise 'Çok şükür sitemizdeki yangın söndürüldü. Biz de çocuklarla çıktık. Çocuklarla çok korktuk. Rabbim korudu' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Dilan Polat Seda Üren
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