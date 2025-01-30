Ünlü isimlerin oturduğu lüks sitede yangın çıktı! Seda Üren ve Dilan Polat peş peşe yayınladı! 'Allah'ım yardım et'

Ünlü şarkıcı Seda Üren ve sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın oturduğu lüks sitede yangın çıktı.

İstanbul'daki korkutan yangın çok sürmeden söndürüldü. İtfaiyenin hemen müdahale ettiği yangında çocuklar, aileler ve site sakinleri sokaklara döküldü.

'ALLAH'IM YARDIM ET'

Dilan Polat o anları evinin bahçesinden yaptığı paylaşımlarla gösterirken 'Allah'ım sen yardım et' ifadelerini kullandı.

Seda Üren ise 'Çok şükür sitemizdeki yangın söndürüldü. Biz de çocuklarla çıktık. Çocuklarla çok korktuk. Rabbim korudu' ifadelerini kullandı.