Ünlü oyuncu Damla Sönmez evleniyor! Tarih belli oldu

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu Damla Sönmez, uzun süredir birlikte olduğu menajer İlkay Akıncı ile evlilik yolunda ilk adımı atmaya hazırlanıyor.

Yaklaşık iki yıldır mutlu bir birliktelik sürdüren çiftin, ilişkilerini resmiyete dökmek için gün saydığı öğrenildi.

Ünlü ismin 11 Temmuz'da İstanbul'da ailelerinin ve yakın dostlarının katılımıyla gerçekleşecek olan sade bir törenle dünyaevine gireceği söylendi.

Öte yandan Damla Sönmez, daha önce verdiği bir röportajda aşkı, "Aşk, senin yaratımını sağlayan ateş. Hayata aşkla bakmak, insana yaşadığını hissettiriyor" sözleriyle tanımlamıştı.