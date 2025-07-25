Ünlü oyuncu Meral Kaplan gözaltına alındı! Dolandırıcılık suçlaması...

Birçok dizi ve filmde rol alan, Sevda Çiçeği dizisinde canlandırdığı 'Nazan' karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Meral Kaplan dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı.

Hakkında sahtecilik ve dolandırıcılık suçlaması olan Meral Kaplan'ın kapısını polisler çaldı. İddiaya göre Kaplan ve arkadaşları İstanbul Arnavutköy'de bulunan bir araziyi satmak istedi.

DOLANDIRICILIK SUÇLAMASI

Bir firma bu araziye talip oldu ve görüşmeler yapıldı. 20 milyon TL fiyat verildi ve anlaşma sağlandı. Hatta arazi için belge bile düzenlendi.

Ancak devir işlemi bir türlü gerçekleşmedi. Satış için düzenlenen belgenin sahte çıktığı ve para transferinin sağlandığı öğrenildi.

Ekol Tv'den Çağdaş Evren'in haberine göre; firma sahipleri dolandırıldığını düşündü ve soluğu emniyette aldı. Şikayet üzerine Meral Kaplan gözaltına alındı.

Ünlü isim ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti. Kaplan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.