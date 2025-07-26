MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ünlü oyuncu Meral Kaplan gözaltına alınmıştı! Adliyeye sevk edilirken gözyaşlarını tutamadı

İçerik devam ediyor

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Sevda Çiçeği dizisinde canlandırdığı 'Nazan' karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Meral Kaplan dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Poliste verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Meral Kaplan adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Birçok dizi ve filmde rol alan, Sevda Çiçeği dizisinde hayat verdiği 'Nazan' karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Meral Kaplan dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Dolandırıcılık Büro Amirliğine şikayet dilekçesi veren E.Y., kendisini bir vakfın yöneticisi olarak tanıtan S.Ö.'ye (51) Arnavutköy'de bir arsanın satışı için farklı zamanlarda toplam 23 milyon lira ödeme yaptığını söyledi. Ancak aradan geçen zamanda satışın bir türlü gerçekleşmemesi üzerine dolandırıldığını anladığını söyleyen mağdur S.Ö. ve onunla birlikte hareket eden kişilerden şikâyetçi oldu.

Ünlü oyuncu Meral Kaplan gözaltına alınmıştı! Adliyeye sevk edilirken gözyaşlarını tutamadı 1

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis aralarında S.Ö.'nün de bulunduğu onunla birlikte hareket eden toplam 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler S.Ö., D.Ö.(28), A.Ş.(38), N.T.(45) ve M.D.'yi (26) gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte 2 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Ünlü oyuncu Meral Kaplan gözaltına alınmıştı! Adliyeye sevk edilirken gözyaşlarını tutamadı 2

OYUNCUDA YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin daha önceden de suç kayıtları olduğu belirlendi. Polis yaptığı araştırmada sözde satış için mağdur tarafından yatırılan 23 milyon liralık paranın bir bölümünün aktarıldığı hesabın oyuncu Meral Kaplan'a ait olduğunu tespit etti.

Ünlü oyuncu Meral Kaplan gözaltına alınmıştı! Adliyeye sevk edilirken gözyaşlarını tutamadı 3

Kaplan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Poliste verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen ve paranın hesabına bir arkadaşı tarafından gönderildiğini söyleyen Meral Kaplan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ünlü oyuncu Meral Kaplan gözaltına alınmıştı! Adliyeye sevk edilirken gözyaşlarını tutamadı 4

OYUNCU SERBEST KALDI, 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ö., D.Ö. ve A.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aralarında Meral Kaplan'ın da bulunduğu diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Ünlü oyuncu Meral Kaplan gözaltına alınmıştı! Adliyeye sevk edilirken gözyaşlarını tutamadı 5

(DHA)Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Justin Timberlake İstanbul’da müzik rüzgarı estirecek!Justin Timberlake İstanbul’da müzik rüzgarı estirecek!
Dergi çekimi için kamera karşısına geçti! Havuzda iddialı pozlar... Dergi çekimi için kamera karşısına geçti! Havuzda iddialı pozlar...

Anahtar Kelimeler:
Oyuncu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
Eğer kişinin suçlu olduğu tespit edilmemişse, kelepçelenmek ve bsına servis edilmek ne kadar hukuki ? Eğer suç ispatı yapılamadıysa ben olsam o görevlilerden şikayetçi olur, Emniyet müdürlüğüne dava açarım.
muz Cumhuriyeti değil herkes haddini bilmek zorunda
rezillik
En Çok Okunan Haberler
Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! 'O fayda 7 büyüklüğünde deprem olacak mı?' sorusu yanıt buldu

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! 'O fayda 7 büyüklüğünde deprem olacak mı?' sorusu yanıt buldu

ÖTV zammı ikinci eli vurdu! İlandaki fiyatlar öyle bir değişti ki...

ÖTV zammı ikinci eli vurdu! İlandaki fiyatlar öyle bir değişti ki...

Okan Buruk'a rağmen Beşiktaş'ı seçti! Kerem Aktürkoğlu sözleşme teklifini kabul etti...

Okan Buruk'a rağmen Beşiktaş'ı seçti! Kerem Aktürkoğlu sözleşme teklifini kabul etti...

Alanya o skandalla çalkalanıyor! Ünlü doktor ve hemşirenin uygunsuz görüntüleri yayınlandı

Alanya o skandalla çalkalanıyor! Ünlü doktor ve hemşirenin uygunsuz görüntüleri yayınlandı

Tatil cennetinde su kesintileri! Her gün 7 saat su yok, uygulama gece başladı

Tatil cennetinde su kesintileri! Her gün 7 saat su yok, uygulama gece başladı

Asya'da tansiyon tavan! Savaş tamtamları çalıyor

Asya'da tansiyon tavan! Savaş tamtamları çalıyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.