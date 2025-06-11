Ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy baba oldu! Oğluna bakın ne isim koydu

Yüz Yüze, Kara Sevda, Annem Uyurken ve Türkan gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy, geçtiğimiz aylarda baba olacağını duyurmuştu.

Yasemin Sancaklı ile 2023 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan ünlü oyuncudan müjdeli haber geldi.

Rüzgar Aksoy ile Yasemin Sancaklı'nın erkek bebekleri dünyaya geldi. 44 yaşındaki ünlü oyuncu, Diyar adını verdiği oğlunun yüzünü göstermeyi tercih etmedi.

İlk kez baba olmanın sevincini yaşayan Rüzgar Aksoy, oğlunun 7 Haziran'da dünyaya gözlerini açtığını duyurdu.

Rüzgar Aksoy, mutluluğunu; "Hoş geldin Diyar bebek. Seni ne kadar yaşasak, bizi ne kadar sevsen kârdır" sözleriyle ifade etti.