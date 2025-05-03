Ünlü rapçi Blok3 Bodrum'daki lahmacun fiyatlarını duyunca tepkisiz kalamadı! ''Durumum var ama...'

Rapçi Blok3 ve ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın aşkı uzun süre magazin manşetlerinde kalmıştı. Ayrılıkları ile de gündemden düşmeyen ikilinin ayrılık sebebi 'dizideki öpüşme sahnesi' olarak gösterilmişti.

Şimdilerde genç bir modelle birlikte olduğu öğrenilen Blok3 lakabıyla tanınan Hakan Aydın hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla sosyal medyanın gündeminde yer alıyor.

LAHMACUN FİYATLARINI DUYUNCA KAYITSIZ KALAMADI

Önceki gün bir etkinlikte görüntülenen Ünlü rapçiye bu seneki tatil planı ve Bodrum'daki lahmacun fiyatları soruldu.

Yoğun konser trafiği içerisinde tatil yapamayacağını dile getiren Blok3 2,500 TL'lik lahmacun fiyatını duyunca kayıtsız kalamadı.

Ünlü isme; ''Bu sene Bodrum lahmacunu 2500 TL'den açılmış. Geçen sene 1.200 TL'ydi. Bir lahmacuna 2.500 TL verilir mi?'' diye soruldu.

Ünlü rapçi; “Allah’a çok şükür durumum var ama bir lahmacuna 2500 lira vermem. Yazık günah! Lahmacun dediğin kıyma hamur değil mi?” yanıtını verdi.