Ünlü rapçi BLOK3'ün başı ağrıyacak! 'Beyzbol sopası ve 800 bin TL' iddiaları korkunç: "Yarına kadar getir yoksa seni vururuz"

BLOK3 sahne adıyla tanına rapçi Hakan Aydın ile yapımcısı Maruf Yöntürk'e başlarını ağrıtacak haber geldi. İki isme menajer Ferhat Karagöz'ü darbettikleri iddiasıyla soruşturma açıldı. Şikayet dilekçesinde yer alan 'beyzbol sopası' detayı ve "'Bu paralar nerede oğlum, şimdi sen kendini bana taktın, seni burada bırakacağım'' ifadeleri dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde konsere korumasıyla gelerek dikkatleri üzerine çeken rapçi BLOK3 hakkında harekete geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hakan Aydın ve yapımcısı Maruf Yöntürk hakkında ''Kasten yaralama, tehdit, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj, hakaret, suç işlemek amacıyla örgüt kurma'' suçlarından soruşturma açıldı.

"BEYBOL SOPASI VE SİLAHLARLA DARBETTİLER"

Organizaction Event&Management'in kurucusu menajer Ferhat Karagöz, 13 Temmuz tarihinde çağrıldığı bir adrese gitmesi üzerine Maruf Yontürk, Hakan Aydın (BLOK3) ve kimliği tespit edilecek diğer şahıslar tarafından darp ve tehdit edildiğini iddia ederek şikayette bulundu. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

Ünlü rapçi BLOK3 ün başı ağrıyacak! Beyzbol sopası ve 800 bin TL iddiaları korkunç: "Yarına kadar getir yoksa seni vururuz" 1

Şikayet dilekçesinde yer alan bilgilere göre, BLOK3’ün yapımcısı Maruf Yöntürk, Karagöz’ü kendi ofisine çağırarak beyzbol sopası ve silah gibi aletlerle darp ve tehdit etti.

"'BU PARALAR NEREDE OĞLUM"

Dilekçede, Yöntürk’ün Karagöz’ü, ''Bu paralar nerede oğlum, şimdi sen kendini bana taktın, seni burada bırakacağım'' diyerek tehdit ettiği, bilardo sopasıyla Karagöz’ün dizlerine, kollarına, sırtına, kafasına ve vücudunun çeşitli bölgelerine defalarca vurduğu kaydedildi.

"'DADS' VE ARDA SOYLU ŞAHİT OLDU"

Karagöz’ün, ''Dads'' lakaplı sanatçı Efe Atasoy ve şüpheli Hakan Aydın’ın yapımcısı olan Arda Soylu’yu ofiste gördüğü ve bu şahısların da Ferhat Karagöz’ün darp edilmesine şahit oldukları iddia edildi.

"STÜDYODAKİ ÇEKMECEDE SİLAH VAR, ONU BANA GETİR"

Dilekçede yer alan bilgilere göre, Hakan Aydın’ın da Karagöz’e saldırdığı, Maruf Yöntürk’ün Karagöz’ü darp ederken çalışanına seslenerek, ''stüdyodaki çekmecede silah var, onu bana getir'' dediği, bu kez çalışan tarafından getirilen ve susturucu takılan silahla darp ettiği iddiası yer aldı.

"YARINA KADAR 850 BİN TL GETİR YOKSA SENİ VURMAK ZORUNDA KALACAĞIZ'

Maruf Yöntürk'ün, Ferhat Karagöz'ün kafasına silah dayayarak, ''Hemen para bulacaksın, 850.000,00-TL vereceksin, senin sahibin de yok ki, sahibini arayalım, sahibine gönderelim, hadi şimdi artık git, yarına kadar da bu parayı getir, yoksa seni vurmak zorunda kalacağız'' diye tehdit ettiği ileri sürüldü.

DARP RAPORU ALDI

''Kaburgası kırılan, vücudunun birçok bölgesinde ezilmeler olan ve vücudunda yaralar açılan'' Ferhat Karagöz, Ümraniye Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAREKETE GEÇTİ

Sahne adıyla "BLOK3" olarak tanınan Hakan Aydın isimli şarkıcı ve yapımcısı Maruf Yöntürk hakkında, menajer Ferhat Karagöz’ün şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; ''Kasten yaralama, tehdit, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj, hakaret, suç işlemek amacıyla örgüt kurma'' suçlarından soruşturma açıldı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

