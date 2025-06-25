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Ünlü spiker Merve Dinçkol yakışıklı oyuncuyla evleniyor! Teknede bekarlığa veda partisi

Kanal D spikeri Merve Dinçkol Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği 'Sedat Koroğlu' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile düğün hazırlığına başladı. Merve Dinçkol, kız arkadaşlarıyla teknede bekarlığa veda partisi yaptı.

Ünlü spiker Merve Dinçkol yakışıklı oyuncuyla evleniyor! Teknede bekarlığa veda partisi
Öznur Yaslı İkier

Kanal D spikeri Merve Dinçkol, 4 yıldır birlikte olduğu ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile 29 Temmuz’da evlenecek.

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Merve Dinçkol, dün bir teknede kız arkadaşlarına bekarlığa veda partisi düzenlendi. Beyaz bir elbise giyen Dinçkol, kız arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi.

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Merve Dinçkol'un bekarlığa veda partisinin sonunda dansöz çıktı. Dinçkol'un arkadaşları bir ara Feyyaz Şerifoğlu'nun yüzü olan maskelerden taktı.

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Merve Dinçkol, geceye ait renkli görüntüleri sosyal medya hesabından yayımladı.

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Anahtar Kelimeler:
Feyyaz Şerifoğlu Merve Dinçkol
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