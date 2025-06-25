Ünlü spiker Merve Dinçkol yakışıklı oyuncuyla evleniyor! Teknede bekarlığa veda partisi

Kanal D spikeri Merve Dinçkol, 4 yıldır birlikte olduğu ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile 29 Temmuz’da evlenecek.
Merve Dinçkol, dün bir teknede kız arkadaşlarına bekarlığa veda partisi düzenlendi. Beyaz bir elbise giyen Dinçkol, kız arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi.
Merve Dinçkol'un bekarlığa veda partisinin sonunda dansöz çıktı. Dinçkol'un arkadaşları bir ara Feyyaz Şerifoğlu'nun yüzü olan maskelerden taktı.
Merve Dinçkol, geceye ait renkli görüntüleri sosyal medya hesabından yayımladı.
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