Ünlü sunucu Sinem Yıldız canlı yayında fenalaştı! Bir anda düğmelerini açmaya başlayıp telaşlandı

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Beyaz Magazin programında korkutan anlar yaşandı. Programın sunucularından Sinem Yıldız, canlı yayın sırasında bir anda fenalaştı.

Öznur Yaslı İkier

Yayında rahatsızlanan Yıldız’ın yanında bulunan diğer sunucu Arto, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Arto, durumu fark eder etmez Yıldız’ı sakinleştirmeye çalışarak, “Acele kalkma” sözleriyle destek oldu.

O anlar canlı yayına yansırken, Sinem Yıldız “Bana çok kötü bir şey oluyor, beni hemen alın. Vücudumda enteresan bir uyuşma oldu. Terlik getirin, beni hemen alın. Kalbimde sıkışma oldu.” diyerek yardım istedi. Bu ifadelerin ardından programa acil olarak ara verildi.

Büyük panik yaşayan Sinem Yıldız canlı yayında gömleğinin düğmelerini de açmaya başladı.

Fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırılan Sinem Yıldız’ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama Arto’dan geldi.

Arto, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yıldız’ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek izleyicilere endişelenmemeleri çağrısında bulundu.

