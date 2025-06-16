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"Üstümüzden füzeler geçiyor" diyerek savaşın ortasında kaldığını duyurmuştu! Ünlü şarkıcı Lara ülkeye döndü

2023 yılında İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlenen ünlü şarkıcı Lara, savaşın ortasında kaldığını duyurmuş ve "Üstümüzden füzeler geçiyor" diyerek sosyal medyadan yardım istemişti. Ünlü şarkıcı ülkeye geri döndü.

"Üstümüzden füzeler geçiyor" diyerek savaşın ortasında kaldığını duyurmuştu! Ünlü şarkıcı Lara ülkeye döndü
Öznur Yaslı İkier

Ünlü pop müziği sanatçısı Lara, 2023 yılında evlendiği İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile birlikte bir süredir İran’da bulunuyordu.

İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası ülkedeki gerginlik tırmanırken, Lara da yaşanan olayların ortasında kaldı.

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Sosyal medya hesabından takipçilerine seslenen şarkıcı, İran’daki durumun çok kritik olduğunu belirtmişti. Paylaşımında, “İran'dayım, burada durum çok kritik. Çok zor girdim sosyal medyaya. Ne telefonumuz çalışıyor, ne internete girebiliyoruz. Lütfen dualarınızı esirgemeyin. Allah'ım onurlu İran halkının yanında olsun.” ifadelerini kullanmıştı.

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SINIR KAPISINDAN PAYLAŞTI

"Üstümüzden füzeler geçiyor" diyerek sosyal medyadan yardım isteyen ünlü şarkıcı ülkeye döndü.

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Türkiye sınır kapısından yaptığı paylaşımda yaşadığı korku ve stresi dile getiren sanatçı, “Allah'ım sana şükürler olsun. O kadar üzgün ve stresliyim ki anlatamam... Sadece şunu demek istiyorum: Katilsin İsrail!” sözleriyle duygularını paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Şarkıcı Lara
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