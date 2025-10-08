MAGAZİN

'Uyuşturucu' operasyonundan ilk görüntü! Ünlü isimler ifade veriyor! Birce Akalay İl Jandarma Komutanlığı'ndan ayrıldı

İçerik devam ediyor
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray hakkında soruşturma başlatıldı. 'Uyuşturucu' operasyonundan ilk görüntü geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında ünlü isimlerin bulunduğu şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray, ifadelerinin ve kan örneklerinin alınması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Uyuşturucu operasyonundan ilk görüntü! Ünlü isimler ifade veriyor! Birce Akalay İl Jandarma Komutanlığı ndan ayrıldı 1

Ünlü isimler hakkında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı ve işlemlerinin ardından serbest bırakılacakları öğrenildi.

Uyuşturucu operasyonundan ilk görüntü! Ünlü isimler ifade veriyor! Birce Akalay İl Jandarma Komutanlığı ndan ayrıldı 2

İLK GÖRÜNTÜ GELDİ

'Uyuşturucu' operasyonundan ilk görüntü geldi. GazeteMagazin'de yer alan habere göre; İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen ünlü isimlerden Birce Akalay ifadesi alındıktan sonra serbest kaldı.

Uyuşturucu operasyonundan ilk görüntü! Ünlü isimler ifade veriyor! Birce Akalay İl Jandarma Komutanlığı ndan ayrıldı 3

