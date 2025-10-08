İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü! Ünlü oyuncuya zor saatler... Taze anne Meriç Aral'dan süt pompası talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında ünlü isimlerin bulunduğu şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Aralarında; İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray'ın yer aldığı 19 kişi ifadelerinin ve kan örneklerinin alınması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Listede ismi yer alan Serkan Keskin'in eşi oyuncu Meriç Aral'ın da ifadesi ve kan örneklerinin alınacağı öğrenildi.

'SÜT POMPASI' TALEBİ

Emrullah Erdinç'in haberine göre; eylül ayında doğum yapan taze anne Meriç Aral'ın merkezde bebeğini besleyebilmek için süt pompası talep ettiği iddia edildi. Aral'ın henüz ifadesi alınmadı.