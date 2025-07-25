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Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba yeni projesi için imaj değiştirdi! Son hali pek beğenilmedi

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği Cihan karakteriyle fırtınalar estiren Ozan Akbaba dizisi sezon finalindeyken bir sinema filmi ile anlaşma sağladı. Yeni projesi için imaj tazeleyen Akbaba'nın son hali pek beğenilmedi.

Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba yeni projesi için imaj değiştirdi! Son hali pek beğenilmedi
Öznur Yaslı İkier

Sinem Ünsal ile başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Ozan Akbaba dizisi sezon finalindeyken yeni bir proje için anlaşma sağladı.

Polat Yağcı imzalı “Postacı” adlı film ile yeniden seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Ozan Akbaba yeni projesi için imaj tazeledi.

Uzak Şehir in Cihan ı Ozan Akbaba yeni projesi için imaj değiştirdi! Son hali pek beğenilmedi 1

Ozan Akbaba yeni rolü için bıyık bıraktı. Ünlü ismin bu hali sosyal medyada pek beğenilmedi.

Uzak Şehir in Cihan ı Ozan Akbaba yeni projesi için imaj değiştirdi! Son hali pek beğenilmedi 2

Ozan Akbaba'ya; 'Bu defa olmamış', 'Böyle olmamış', 'Pek yakışmamış' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ozan Akbaba Uzak Şehir
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