Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba yeni projesi için imaj değiştirdi! Son hali pek beğenilmedi

Sinem Ünsal ile başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Ozan Akbaba dizisi sezon finalindeyken yeni bir proje için anlaşma sağladı.

Polat Yağcı imzalı “Postacı” adlı film ile yeniden seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Ozan Akbaba yeni projesi için imaj tazeledi.

Ozan Akbaba yeni rolü için bıyık bıraktı. Ünlü ismin bu hali sosyal medyada pek beğenilmedi.

Ozan Akbaba'ya; 'Bu defa olmamış', 'Böyle olmamış', 'Pek yakışmamış' gibi yorumlar yapıldı.