Uzun zamandır ortalarda yoktu... Doktorlar'ın çapkın cerrahı Devrim Nas fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'ne dahil oldu! Son hali gündemde

Yasemin Özilhan, Kutsi, Melike Güner, Bekir Aksoy, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Aysun Kayacı gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı bir dönemin efsane dizisi Doktorlar'da canlandırdığı çapkın cerrah 'Arslan' karakteriyle hafızalarda yer edinen Devrim Nas uzun zamandır herhangi bir projede yer almamıştı.

Bir süredir televizyon ekranlarından uzak kalan ünlü oyuncu şimdilerin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'ne dahil oluyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Devrim Nas Kızılcık Şerbeti dizisine konuk olacak ve bir tiyatrocuya hayat verecek.

YORUM YAĞDI

Devrim Nas'ın son hali kısa sürede gündem oldu. Ünlü oyuncuya; 'Bir anda nasıl yaşlandın', 'Arslan bey sana ne olmuş?', 'Yıllar acımamış' gibi yorumlar yapıldı.

Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı, Aydın Bulut’un yönettiği Gold Film imzalı dizi 7 bölüm sonra sezon finali yapacak.