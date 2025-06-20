"Vefa borcum yok" demişti! Hasan Can Kaya Exxen'i bırakıyor mu? Olay iddia

YouTube kanalında Konuşanlar isimli programla sevilen ve daha sonra Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya o dönem büyük tepki çekmişti.

Hasan Can Kaya daha sonra ise açıklamasında "30.000 tweet atıldı, inkar etmez zaten geçtikten 2 ay sonra şubat ayında 11 milyon toplam izlenmenin 7 milyonu bendim, özetle söyleyeyim Acun abiden bağımsız hiçbir sektör gücünün torpili yok üzerimde dolayısıyla vefa borcum yok" diyerek gündeme gelmişti. Hasan Can Kaya şimdi ise aldığı kararla adından söz ettirdi.

Patronlar Dünyası'nda yer alan özel habere göre; Hasan Can Kaya aldığı bir kararla Acun Ilıcalı ve Exxen ile olan işbirliğini sonlandırma aşamasına geldi. Exxen’in en çok izlenen ve Türkiye’nin en çok konuşulan projelerinden biri olan Konuşanlar hakkında, Hasan Can Kaya’nın bu sürpriz kararı ile sektör içinde geniş bir yankı uyandırdı.

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Hasan Can Kaya’ya bu süreçte birçok platformdan teklif geldiği, ancak henüz yeni sezona ilişkin resmi bir imza atmadığı öğrenildi.

PARAYI ELİNİN TERSİYLE İTTİ

Acun Ilıcalı bir süre önce "Hasan Can öyle teklifler aldı ki bahsedilen paraların normal matematikle içinden çıkamazsın. Biz Hasan Can'a 1 veriyorsak ona 4-5 teklif ettiler. Ne dedi biliyor musun? 'Ben Acun ağabey ile yürüyorum. Bu teklifleri de düşünmüyorum' dedi" demişti.