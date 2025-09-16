MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Verdiği kilolarla gündemdeydi! Survivor Ayşe Yüksel evleniyor

Survivor yarışmacısıyla adını geniş kitlelere duyuran Ayşe Yüksel son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekmişti. Bir haftada 2,5 kilo verdiğini açıklayan Ayşe Yüksel şimdi de evlilik yolunda ilk adımı attı.

Verdiği kilolarla gündemdeydi! Survivor Ayşe Yüksel evleniyor
Öznur Yaslı İkier

Adem Kılıççı'nın şampiyon olduğu Survivor 2025 sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri de Ayşe Yüksel olmuştu.

Verdiği kilolarla gündemdeydi! Survivor Ayşe Yüksel evleniyor 1

Bu sezonu dördüncü olarak tamamlayan Ayşe Yüksel, Survivor'dan döndükten sonra sosyal medyayı da aktif kullanmaya başladı.

Verdiği kilolarla gündemdeydi! Survivor Ayşe Yüksel evleniyor 2

Geçtiğimiz günlerde diyet yaptığı açıklayan ünlü isim, bir haftada 2,5 kilo verdiğini belirtmişti.

Verdiği kilolarla gündemdeydi! Survivor Ayşe Yüksel evleniyor 3

MALDİVLER'DE EVLİLİK TEKLİFİ

Son dönemde yaptığı diyet ve verdiği kilolarla adından söz ettiren Ayşe Yüksel şimdi de evlilik yolunda ilk adımı attı.

Verdiği kilolarla gündemdeydi! Survivor Ayşe Yüksel evleniyor 4

Sevgilisi Sercan Saray'dan evlilik teklifi aldığını belirten Ayşe Yüksel, 'Evet dedim' paylaşımında bulundu. Yüksel, evlilik teklifini Maldivler'de aldı.

Verdiği kilolarla gündemdeydi! Survivor Ayşe Yüksel evleniyor 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İntihar mı etti? "Acı çok ağır geldi ama..."İntihar mı etti? "Acı çok ağır geldi ama..."
Mina Demirtaş ödül gecesinde ortaya çıktı! Tarzıyla beğeni topladıMina Demirtaş ödül gecesinde ortaya çıktı! Tarzıyla beğeni topladı

Anahtar Kelimeler:
survivor Ayşe Yüksel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.