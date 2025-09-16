Verdiği kilolarla gündemdeydi! Survivor Ayşe Yüksel evleniyor

Adem Kılıççı'nın şampiyon olduğu Survivor 2025 sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri de Ayşe Yüksel olmuştu.

Bu sezonu dördüncü olarak tamamlayan Ayşe Yüksel, Survivor'dan döndükten sonra sosyal medyayı da aktif kullanmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde diyet yaptığı açıklayan ünlü isim, bir haftada 2,5 kilo verdiğini belirtmişti.

MALDİVLER'DE EVLİLİK TEKLİFİ

Son dönemde yaptığı diyet ve verdiği kilolarla adından söz ettiren Ayşe Yüksel şimdi de evlilik yolunda ilk adımı attı.

Sevgilisi Sercan Saray'dan evlilik teklifi aldığını belirten Ayşe Yüksel, 'Evet dedim' paylaşımında bulundu. Yüksel, evlilik teklifini Maldivler'de aldı.