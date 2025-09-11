MAGAZİN

Yağmur Atacan Pınar Altuğ'un yoga anlarını paylaştı! "El değiyor ayak..."

Son dönemde yoga pozlarıyla gündeme gelen Yağmur Atacan yoga hocasının erkek olmasını eleştirenlere "Geri kafalı" demişti. Atacan şimdi ise karısının yoga anlarını paylaşıp bu gündemi ti'ye aldı.

Kubra Akalın

Sosyal medya hesabından yoga yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ olay olmuştu. Bir takipçisinden gelen 'Yağmur bey kıskanmıyor mu acaba?' sorusuna Altuğ, "Neden kıskansın ki!" yanıtını vermişti.

Yağmur Atacan çok konuşulan yoga videosuna gelen yorumlarla ilgili ''Spor yapıyorlar, bu kadar geri kafalı olmadığımızı düşünmek istiyorum. Bu bence sadece boş bir eleştiri'' demişti.

"Bence kıskanıyorlar. 50 yaşını geçmiş bir kadın Pınar ve 50 görünmüyor bunu hepimiz biliyoruz. Bunun için de insanın kendine iyi bakması lazım. Bence Pınar bu işi iyi yapıyor" diyen Atacan eşinin yeni yoga pozlarını paylaştı.

Sosyal medyadaki yorumları ti'ye alan Yağmur Atacan karısını kaldıran kişiyi fotoğrafta karalayarak "Yoğun uğraşlar neticesinde Pınar'ın uçuşunu organize ettim" dedi.

Yağmur Atacan paylaşımın devamında "El değiyor ayak kimin sorunu ortadan kalktı. Rahat uyuyabiliriz." dedi.

