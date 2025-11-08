MAGAZİN

Yalçın Dümer'in Esra Balamir ile nikahını Erdoğan kıymış! Yıllar sonra gelen itiraf şaşırttı! ''6 ay sonra biter dedi bitti''

Usta oyuncu Yalçın Dümer, 196Sekiz isimli YouTube kanalında Armağan Çağlayan'ın konuğu oldu. Özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Yalçın Dümer Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafıyla dikkat çekti.

Öznur Yaslı İkier

Usta oyuncu Yalçın Dümer, Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalına konuk oldu. Dümer programda, yıllar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan bir anısını paylaştı.

Yalçın Dümer in Esra Balamir ile nikahını Erdoğan kıymış! Yıllar sonra gelen itiraf şaşırttı! 6 ay sonra biter dedi bitti 1

Dümer, 1998 yılında Esra Balamir ile yaptığı nikahı rica üzerine dönemin İBB Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kıydığını söyledi.

Yalçın Dümer in Esra Balamir ile nikahını Erdoğan kıymış! Yıllar sonra gelen itiraf şaşırttı! 6 ay sonra biter dedi bitti 2

"Bir ricayla dönemin İBB Başkanı Recep Tayyip Erdoğan nikahımızı kıymıştı. Nikah Galatasaray Adası'ndaydı. Nikah sonrası beni uğurlarken 'Yalçın bir şey söyleyeceğim, bu evlilik 6 ay sonra biter' dedi" ifadelerini kullanan Dümer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahmininin doğru çıktığını belirtti.

Yalçın Dümer in Esra Balamir ile nikahını Erdoğan kıymış! Yıllar sonra gelen itiraf şaşırttı! 6 ay sonra biter dedi bitti 3

"TAM 6 AY SONRA EVLİLİĞİMİZ BİTTİ"

"Gerçekten de tam 6 ay sonra evliliğimiz bitti. O gün beni maça çağırdı, 'Ben sana söylememiş miydim?' dedi" diyen Yalçın Dümer'in açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Yalçın Dümer in Esra Balamir ile nikahını Erdoğan kıymış! Yıllar sonra gelen itiraf şaşırttı! 6 ay sonra biter dedi bitti 4

YALÇIN DÜMER'İN EVLİLİKLERİ:

Yalçın Dümer, ilk evliliğini tiyatro sanatçısı Defne Halman ile yaptı. Dümer, Halman'dan boşandıktan sonra 1993 yılında sinema oyuncusu Serpil Çakmaklı ile evlendi.

27 Mayıs 1995 tarihinde boşandı. Merve (d.1994) adında bir kızı vardır. Dümer, Ağustos 1998'de şarkıcı Esra Balamir ile evlendi. Galatasaray Adası'nda gerçekleştirilen nikâhını Recep Tayyip Erdoğan kıymıştı. 1999 yılında boşandı.

