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  4. Yaş farkına annesi tepki göstermişti! Genç futbolcu Enis Destan 10 yaş büyük aşkı için bunu da yaptı! Son hamlesi şaşırttı

Yaş farkına annesi tepki göstermişti! Genç futbolcu Enis Destan 10 yaş büyük aşkı için bunu da yaptı! Son hamlesi şaşırttı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.01.2025 14:26
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Trabzonspor'da forma giyen 22 yaşındaki futbolcu Enis Destan geçtiğimiz ay pilates eğitmeni Arzum Kuruçalı ile nişanlanmıştı. Futbolcunun annesi Gül Destan ise gelini için demediğini bırakmamış ve çiftin arasındaki yaş farkına tepki göstermişti. Enis Destan sevgilisi için bakın ne yaptı... Genç futbolcunun son hamlesi herkesi şaşırttı.

Yaş farkına annesi tepki göstermişti! Genç futbolcu Enis Destan 10 yaş büyük aşkı için bunu da yaptı! Son hamlesi şaşırttı

Trabzonspor'un genç golcüsü Enis Destan geçtiğimiz ay Arzum Kuruçalı ile nişanlandı. Oğlunun nişanına gitmeyen Gül Destan Instagram hesabından şoke eden paylaşımlarda bulundu.

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Gül Destan gelini için demediğini bırakmamış ve "Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi, amaç belli."

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"Benim oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştırmıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak ne de yaş olarak bizim tercih etmediğimiz gelin adayı."

"Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım öyle bir oğlumun yakasına yapışmış ki ayak bağı gibi en sonunda. Şu kıyafetin yorumunu sizlere bırakıyorum."

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"10 YAŞ BÜYÜK"

"Kandırarak kendine ayarlamış. Enis'in yaşı biliniyor da bizim hiçbir şekilde tercih etmediğimiz gelin hanımın yaşı neden bilinmiyor? Çünkü 10 yaş büyük diye. Benim oğlumun dengi değil. Bulmuş pırlanta gibi genç yakışıklı, kalbi temiz kaçırır mı!" şeklinde ağır ithamlarda bulunmuştu.

ANNESİNİ 'SİLDİ'

Tüm bu yaşananların ardından Enis Destan'dan beklenen hamle geldi. Genç futbolcu tepki olarak annesini sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı.

Anahtar Kelimeler:
Enis Destan
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