Yasak Elma teklifini reddetmişlerdi! Eda Ece ve Şevval Sam aynı projede buluşuyor

Eda Ece ve Şevval Sam, yeni bir projede yeniden buluşmaya hazırlanıyor. İki yakın arkadaş, Poll Films’in patronu Polat Yağcı’nın yapımcılığını üstlendiği “Düğünümüz Var”da yeniden kamera karşısına geçecek.

Yıldız oyunculardan oluşan kadrosuyla dikkat çeken ve bir aile komedisi olan proje için Binnur Kaya’nın ardından Şevval Sam ile el sıkışılması şimdiden heyecan yarattı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; birbirinden ünlü 26 flaş ismi buluşturacak olan proje ekrandaki komedi dizisi beklentisini de karşılamayı amaçlıyor.