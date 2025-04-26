Yasemin Kay Allen efsane dizisi Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu! Setten ilk kare geldi

Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve Oya Okar'ın başrollerini paylaştığı Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Arka Sokaklar cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul, Barkın Şenüren ve Metin Arslan'ın yazdığı, D Media imzalı dizi reytingleri çok düşmezse 20. sezonu da görecek.
Ekranların fenomen dizisine son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen güzel oyuncu Yasemin Kay Allen dahil oldu.
Yeni dizisi için sete çıkan Yasemin Kay Allen'den ilk fotoğraf da geldi.
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