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Yasemin Kay Allen efsane dizisi Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu! Setten ilk kare geldi

Son olarak Dokuz Oğuz ve Bahar dizilerinde izleyicisinin karşısına çıkan ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen şimdi de ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'a dahil oldu. Yasemin Allen sete çıktı ve ilk fotoğraf geldi.

Yasemin Kay Allen efsane dizisi Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu! Setten ilk kare geldi
Öznur Yaslı İkier

Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve Oya Okar'ın başrollerini paylaştığı Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Arka Sokaklar cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul, Barkın Şenüren ve Metin Arslan'ın yazdığı, D Media imzalı dizi reytingleri çok düşmezse 20. sezonu da görecek.

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Ekranların fenomen dizisine son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen güzel oyuncu Yasemin Kay Allen dahil oldu.

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Yeni dizisi için sete çıkan Yasemin Kay Allen'den ilk fotoğraf da geldi.

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arka sokaklar yasemin kay allen
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